Ultime Notizie Roma del 25-01-2021 ore 17:10 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalle redazioni in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano risolvere i problemi non vuol dire Baci abbracci ma impegnati con con te visto che ha avuto la fiducia a poco tempo fa per un governo ampio ed ero petta dice il segretario del PD Zingaretti Idelma Aggiungi non vogliono le elezioni siamo stati il responsabile abbiamo portato avanti la battaglia sui contenuti è stato Renzi che ha portato a questo rischio con una crisi al buio bisogna uscire da questa situazione per farlo il PD si Sta adoperando per garantire un governo autorevole con una base parlamentare ampia europeista concludi Zingaretti Italia viva intanto va verso il no alla relazione di Bonafede margini di manovra stretti per Conte è il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha 5 anni dalla morte di Giulio regeni commenta la Procura ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalle redazioni in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano risolvere i problemi non vuol dire Baci abbracci ma impegnati con con te visto che ha avuto la fiducia a poco tempo fa per un governo ampio ed ero petta dice il segretario del PD Zingaretti Idelma Aggiungi non vogliono le elezioni siamo stati il responsabile abbiamo portato avanti la battaglia sui contenuti è stato Renzi che ha portato a questo rischio con una crisi al buio bisogna uscire da questa situazione per farlo il PD si Sta adoperando per garantire un governo autorevole con una base parlamentare ampia europeista concludi Zingaretti Italia viva intanto va verso il no alla relazione di Bonafede margini di manovra stretti per Conte è il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha 5 anni dalla morte di Giulio regeni commenta la Procura ...

sole24ore : #Coronavirus, #Israele: dopo #vaccino, netto calo dei ricoveri degli ultrasessantenni - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Casa Bianca:?stop alla maggior parte dei voli Europa-Usa - RobertoBurioni : Ultime (buone) notizie da Israele. Incrociamo le dita. (scusate se non traduco) @segal_eran - GiaPettinelli : Covid, in 24 ore 8.561 casi, 420 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sfiora il 6% - Sanità… - ProvenSimon : @LucianaPoli6 Certo, le bufale effimere. Come se non si conoscesse chi protesta perché vorrebbe che insultare i dis… -