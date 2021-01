Pillola dei 5 giorni dopo: che cos’è e serve la ricetta per acquistarla? (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Pillola dei 5 giorni è un contraccettivo di emergenza utilizzato dopo un rapporto sessuale non protetto e ha la funzione di prevenire una gravidanza indesiderata. Questo farmaco è reperibile in farmacia e in parafarmacia per le donne maggiorenni e minorenni, senza ricetta. La Pillola dei cinque giorni EllaOne deve essere assunta entro 120 ore dal rapporto sessuale non protetto, oppure, se durante il rapporto si è rotto un profilattico o la donna ha dimenticato di assumere la Pillola. EllaOne è a base di ulipristal acetato, che contrasta l’effetto del progesterone e quindi evita la fecondazione. Si tratta di un farmaco direttamente consigliato dall’Agenzia Italiana del Farmaco, perché è estremamente efficace e tollerabile dal corpo di una giovane donna. Molte ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ladei 5è un contraccettivo di emergenza utilizzatoun rapporto sessuale non protetto e ha la funzione di prevenire una gravidanza indesiderata. Questo farmaco è reperibile in farmacia e in parafarmacia per le donne maggiorenni e minorenni, senza. Ladei cinqueEllaOne deve essere assunta entro 120 ore dal rapporto sessuale non protetto, oppure, se durante il rapporto si è rotto un profilattico o la donna ha dimenticato di assumere la. EllaOne è a base di ulipristal acetato, che contrasta l’effetto del progesterone e quindi evita la fecondazione. Si tratta di un farmaco direttamente consigliato dall’Agenzia Italiana del Farmaco, perché è estremamente efficace e tollerabile dal corpo di una giovane donna. Molte ...

