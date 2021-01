Einstein Telescope, dal cuore della Terra all’esplorazione dell’Universo (Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA – Per scrutare l’Universo e indagare i misteri ancora oscuri di cosmologia, fisica e astrofisica bisognerà andare sottoterra. Non è una contraddizione: l’Einstein Telescope, futuristico osservatorio di onde gravitazionali, avrà bisogno di essere installato in un ambiente protetto, ovattato, che ne permetta la precisione delle rilevazioni senza interferenze. Sottoterra, appunto. L’Italia aspira a ospitarlo e candida le miniere (dismesse) di Sos Enattos, cuore della Sardegna nelle vicinanze di Lula, provincia di Nuoro. Pochi giorni fa sono stati installati i sensori per la campagna di misure geofisiche volta a individuare l’entità del rumore sismico della zona. L’obiettivo è dimostrare il ‘silenzio’ dell’area, requisito fondamentale per ospitare l’Einstein Telescope, che avrà non solo dimensioni maggiori rispetto agli strumenti oggi in uso, ma anche una tecnologia più sviluppata per cogliere i più deboli segnali dell’Universo. Ne abbiamo parlato con Enzo Brocato, astrofisico dell’Inaf e direttore dell’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo. Leggi su dire (Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA – Per scrutare l’Universo e indagare i misteri ancora oscuri di cosmologia, fisica e astrofisica bisognerà andare sottoterra. Non è una contraddizione: l’Einstein Telescope, futuristico osservatorio di onde gravitazionali, avrà bisogno di essere installato in un ambiente protetto, ovattato, che ne permetta la precisione delle rilevazioni senza interferenze. Sottoterra, appunto. L’Italia aspira a ospitarlo e candida le miniere (dismesse) di Sos Enattos, cuore della Sardegna nelle vicinanze di Lula, provincia di Nuoro. Pochi giorni fa sono stati installati i sensori per la campagna di misure geofisiche volta a individuare l’entità del rumore sismico della zona. L’obiettivo è dimostrare il ‘silenzio’ dell’area, requisito fondamentale per ospitare l’Einstein Telescope, che avrà non solo dimensioni maggiori rispetto agli strumenti oggi in uso, ma anche una tecnologia più sviluppata per cogliere i più deboli segnali dell’Universo. Ne abbiamo parlato con Enzo Brocato, astrofisico dell’Inaf e direttore dell’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo.

