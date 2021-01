Con il Covid calano le imprese: a soffrire è soprattutto il commercio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono 1.634 le imprese nate nella provincia di Ravenna nel 2020, 301 in meno rispetto all'anno precedente. A fronte di queste, però, 2.006 hanno chiuso i battenti nello stesso periodo Leggi su ravennatoday (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono 1.634 lenate nella provincia di Ravenna nel 2020, 301 in meno rispetto all'anno precedente. A fronte di queste, però, 2.006 hanno chiuso i battenti nello stesso periodo

fattoquotidiano : Ad accorgersi che i dati dei malati Covid della Lombardia erano sbagliati è stata una giovane sindaca con la passio… - nzingaretti : La scelta di IV rischia di portare a elezioni anticipate. Per evitarle il Pd sta lavorando per garantire una base p… - FratellidItalia : Covid, Deidda: Il Governo condannato dal Tar, continua a vincolare i cittadini con le fasce colorate. Adesso basta - LobbaLuisa : RT @morango1000: Se credete che ci dimenticheremo di quello che avete fatto con 86.000 morti per covid vi sbagliate di grosso,siete dei mi… - malumichi : RT @morango1000: Bastardo con 86000 morti per covid -

Ultime Notizie dalla rete : Con Covid Borsa: Milano peggiora con le banche, Covid fa ancora paura Agenzia ANSA Zona rossa per errore in Lombardia, il dg Trivelli: "I nostri dati sull'andamento del Covid noti, interpretat…

Alla 35esima settimana, l'Iss ci ha segnalato che c'era un picco dell'Rt sui sintomi, che saliva all'1,4'. La terza è quella della trasmissione dei dati all'Iss che prende come riferimento i dati degl ...

Sorrento coronavirus, 27 positivi e 11 guariti

Rispetto al momento in cui è iniziata la rilevazione da parte dell’Unità di crisi comunale, vale a dire il 28 ottobre scorso, sono 1921 i test eseguiti su cittadini di Sorrento con 360 contagi ed 226 ...

Alla 35esima settimana, l'Iss ci ha segnalato che c'era un picco dell'Rt sui sintomi, che saliva all'1,4'. La terza è quella della trasmissione dei dati all'Iss che prende come riferimento i dati degl ...Rispetto al momento in cui è iniziata la rilevazione da parte dell’Unità di crisi comunale, vale a dire il 28 ottobre scorso, sono 1921 i test eseguiti su cittadini di Sorrento con 360 contagi ed 226 ...