Chiarimento tra Conte e Maresca, ma l'arbitro non dirigerà l'Inter per un bel po' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo il diverbio avvenuto nel sottopassaggio della Dacia Arena, c'è stato subito un Chiarimento tra Antonio Conte e l'arbitro Fabio Maresca. L'allenatore dell'Inter, accompagnato dall'a.d. Beppe ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo il diverbio avvenuto nel sottopassaggio della Dacia Arena, c'è stato subito untra Antonioe l'Fabio. L'allenatore dell', accompagnato dall'a.d. Beppe ...

sportli26181512 : Chiarimento tra Conte e Maresca, ma l’arbitro non dirigerà l’Inter per un bel po’: Chiarimento tra Conte e Maresca,… - IleGirl7 : RT @PareSiaNevrosi: L'eterno dilemma tra il 'chiedo un chiarimento' e il 'lascio stare'. In mezzo, la delusione. - lapone_adriano : RT @PareSiaNevrosi: L'eterno dilemma tra il 'chiedo un chiarimento' e il 'lascio stare'. In mezzo, la delusione. - passione_inter : GdS - Chiarimento tra Conte e Maresca negli spogliatoi: evitata la maxi squalifica? - - PareSiaNevrosi : L'eterno dilemma tra il 'chiedo un chiarimento' e il 'lascio stare'. In mezzo, la delusione. -

Ultime Notizie dalla rete : Chiarimento tra Il chiarimento tra Giulia Salemi a Stefania Orlando - Mediaset Play Grande Fratello Conte verso lo 'sconto' di pena dopo il confronto con Maresca: 2 turni di stop

Conte potrebbe essere fermato per 2 turni: decisivo l'intervento di Marotta (presente in tribuna) che ha organizzato il chiarimento con Maresca.

GdS – Chiarimento tra Conte e Maresca negli spogliatoi: evitata la maxi squalifica?

Come spiegato dalla rosea, Conte ha difatti avuto un chiarimento con Maresca sulle parole volate pochi minuti prima. Un passaggio molto importante che il dirigente varesino ha voluto fortemente, in mo ...

Conte potrebbe essere fermato per 2 turni: decisivo l'intervento di Marotta (presente in tribuna) che ha organizzato il chiarimento con Maresca.Come spiegato dalla rosea, Conte ha difatti avuto un chiarimento con Maresca sulle parole volate pochi minuti prima. Un passaggio molto importante che il dirigente varesino ha voluto fortemente, in mo ...