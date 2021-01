Vaccini Covid | seconda dose | l’avvertimento di Mantovani

Leggi su improntaunika

(Di domenica 24 gennaio 2021) Alfie Borromeo Ladel vaccino antiva fatta “assolutamente” e “nei tempi suggeriti da chi ha fatto le sperimentazioni”, perché “si rischia di dare alla popolazione una copertura che non dura abbastanza”. Lo ha detto in una intervista a Repubblica Alberto, direttore scientifico dell’Istituto Humanitas di Milano, avvertendo dei rischi che si corrono non facendo il richiamo. Una possibilità emersa nei giorni scorsi in seguito ai ritardi sulle forniture del vaccino da parte di Pfizer che rischia di scatenare una battaglia legale tra l’azienda farmaceutica e i Paesi europei. “Se la consegna delle dosi dovesse slittare di alcuni giorni non ci sarebbe di che preoccuparsi”, ha detto il professore, che ha ricevuto la primail 10 gennaio ed è in attesa della ...