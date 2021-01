Serie C, i risultati delle partite delle 15 (Di domenica 24 gennaio 2021) Si sono appena concluse le gare delle 15 della Serie C. Ecco tutti i risultati della Serie C girone per girone. Girone A A Grosseto i padroni di casa approfittano della superiorità numerica e battono 2-1 il Piacenza con le reti di Boccardi e Sersanti. Punti importanti per la Lucchese che con i gol di Bianchi e Petrovic batte 2-0, in trasferta, la Pergolettese. A Gorgonzola il Lecco non va oltre il pari contro la Giana Erminio (Marchetti e Marchi gli autori dei gol). 2-0 fra Alessandria e Pistoiese, reti di Chiarello e Castellano. Girone B Alle 14:30 il Legnago Salus batte di misura la Vis Pesaro grazie a Luppi e Grandolfo rendendo inutile il rigore marchigiano trasformato da Marchi. Sonora sconfitta per il Carpi che cade per 5 a 1 contro la Sambenedettese (al vantaggio emiliano di Mastour ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Si sono appena concluse le gare15 dellaC. Ecco tutti idellaC girone per girone. Girone A A Grosseto i padroni di casa approfittano della superiorità numerica e battono 2-1 il Piacenza con le reti di Boccardi e Sersanti. Punti importanti per la Lucchese che con i gol di Bianchi e Petrovic batte 2-0, in trasferta, la Pergolettese. A Gorgonzola il Lecco non va oltre il pari contro la Giana Erminio (Marchetti e Marchi gli autori dei gol). 2-0 fra Alessandria e Pistoiese, reti di Chiarello e Castellano. Girone B Alle 14:30 il Legnago Salus batte di misura la Vis Pesaro grazie a Luppi e Grandolfo rendendo inutile il rigore marchigiano trasformato da Marchi. Sonora sconfitta per il Carpi che cade per 5 a 1 contro la Sambenedettese (al vantaggio emiliano di Mastour ...

