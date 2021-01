Serie C Girone C, risultati, marcatori e classifica (Di domenica 24 gennaio 2021) Si è conclusa la 19^ giornata del campionato di Serie C Girone C. Rinviata a data da destinarsi la partita Paganese-Catania per impraticabilità di campo. Vittoria oggi della Ternana passata a Viterbo e del Bari che ha travolto la Virtus al San Nicola. Il Palermo parte male e divide la posta in palio con il Teramo. Il Foggia non va oltre il pari a Bisceglie, Curcio sbaglia un calcio di rigore e regala il pari ai nerazzurri. Questi i risultati e i marcatori:Monopoli – Juve Stabia: 4 – 2 marcatori: 5? p.t. Orlando (J); 9? p.t. Berardocco (J); 38? p.t. Starita (M); 1? s.t. Paolucci (M); 40? s.t. Bunino (M); 50? s.t. Starita (M)Catanzaro – Potenza: 1 – 0 marcatori: 49? s.t. Curiale (C)Palermo – Teramo: 1 – 1marcatori: 20? p.t. Birligea (T), 30? p.t. Lucca (P)Bari – Virtus ... Leggi su itasportpress (Di domenica 24 gennaio 2021) Si è conclusa la 19^ giornata del campionato diC. Rinviata a data da destinarsi la partita Paganese-Catania per impraticabilità di campo. Vittoria oggi della Ternana passata a Viterbo e del Bari che ha travolto la Virtus al San Nicola. Il Palermo parte male e divide la posta in palio con il Teramo. Il Foggia non va oltre il pari a Bisceglie, Curcio sbaglia un calcio di rigore e regala il pari ai nerazzurri. Questi ie i:Monopoli – Juve Stabia: 4 – 2: 5? p.t. Orlando (J); 9? p.t. Berardocco (J); 38? p.t. Starita (M); 1? s.t. Paolucci (M); 40? s.t. Bunino (M); 50? s.t. Starita (M)Catanzaro – Potenza: 1 – 0: 49? s.t. Curiale (C)Palermo – Teramo: 1 – 1: 20? p.t. Birligea (T), 30? p.t. Lucca (P)Bari – Virtus ...

Nella prima giornata del girone di ritorno, il Monopoli centra una bella vittoria al “Veneziani” contro la Juve Stabia e si impone per 4-2 dopo aver compiuto una rimonta emozionante. I campani passano ...

Serie C, Girone C: Ternana e Bari galoppano, il Catanzaro supera il Catania

Il primo turno del girone di ritorno del campionato parte con la rimonta interna del Monopoli sulla Juve Stabia: al 10’ i campani passano già doppiamente avanti con le reti Orlando e Berardocco su rig ...

