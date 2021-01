Quando Eugenie e Beatrice di York erano due bambine «super viziate»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 24 gennaio 2021) La principessa Eugenie di York e suo marito Jack Brooksbank stanno per dare alla regina Elisabetta II il suo nono bis-nipote. Proprio in questi giorni si è saputo che il bebè nascerà a metà febbraio. Sul suo futuro i genitori già hanno le idee chiare: vogliono che «abbia una vita il più possibile normale e lavori per guadagnarsi da vivere». Per questo, per lui (o lei), non vogliono titoli reali.