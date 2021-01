Positivi al Covid 71 operatori vaccinati e Ospedale Murri di Fermo chiuso | disinformazione no vax

Leggi su bufale

(Di domenica 24 gennaio 2021) Si parla in questi giorni di un focolaio all’dia causa dei tanti contagial personale sanitario della struttura. Una questione da analizzare con grande attenzione, anche se come al solito si pone l’accento su alcuni dettagli, alimentandoe allarmismo. Del resto, dare la notizia di medici e infermierialdopo essersi sottoposti al vaccino di Pfizer, è occasione troppo succulenta per lasciarsela scappare. E così, abbiamo deciso di scendere in campo contro i “cercatori di visualizzazioni”.dipersui 71dopo il ...