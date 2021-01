Gaia Servadio: “La Giornata della Memoria è un conforto, ma le scuse di Emanuele Filiberto non contano niente” (Di domenica 24 gennaio 2021) Nella sua lunga lettera ai “fratelli ebrei italiani”, Emanuele Filiberto di Savoia ha chiesto scusa a nome della sua famiglia per le leggi razziali, firmate dal bisnonno Vittorio Emanuele III. “Un’ombra indelebile per la mia famiglia” scrive il principe, “una ferita ancora aperta per l’Italia intera”, ma quel messaggio è stato accolto con una certa freddezza dai principali esponenti della comunità ebraica italiana che, pur giudicandola “apprezzabile”, l’hanno definita “tardiva”. “Aver avuto i Savoia è stata una disgrazia”, ci dice a telefono dalla sua casa di Londra Gaia Servadio. “Avrebbero firmato qualsiasi cosa e di fin troppe cose sono stati colpevoli”. Le scuse del principe? “Non è che contino molto, non contano ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Nella sua lunga lettera ai “fratelli ebrei italiani”,di Savoia ha chiesto scusa a nomesua famiglia per le leggi razziali, firmate dal bisnonno VittorioIII. “Un’ombra indelebile per la mia famiglia” scrive il principe, “una ferita ancora aperta per l’Italia intera”, ma quel messaggio è stato accolto con una certa freddezza dai principali esponenticomunità ebraica italiana che, pur giudicandola “apprezzabile”, l’hanno definita “tardiva”. “Aver avuto i Savoia è stata una disgrazia”, ci dice a telefono dalla sua casa di Londra. “Avrebbero firmato qualsiasi cosa e di fin troppe cose sono stati colpevoli”. Ledel principe? “Non è che contino molto, non...

