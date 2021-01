Firenze | una 16enne fugge con influencer di TikTok

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 24 gennaio 2021) È ancora una volta Tik Tok a ritrovarsi al centro delle cronache per un nuovo caso. Unaè scappata di casa con unaconosciuta sul noto social. La giovane aveva lasciato un biglietto alla madre, come riporta TGcom: “Mami scusami, ma non mi sento tanto bene. Starò bene o da papi o da un’amica. Appena trovo un telefono ti chiamo. Scusami, ti amo”. Ma la giovane non è mai andata dal padre, e le amiche non l’hanno vista. È scomparsa il 14 gennaio; l’ulltima telefonata domenica scorsa al padre, gli aveva detto che sarebbe rientrata il giorno dopo. Ma di lei non c’è traccia. Anche al fratello aveva detto che sarebbe rientrata lunedì. Le telefonate alla famiglia sono partite dal cellulare dell’, ora irrintracciabile. Le ultime foto postate sui social le ritraggono a Bologna. Ma le ragazze hanno fatto un ...