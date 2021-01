Controlli antidroga a Roma | in manette 14 pusher Sequestarte centinaia di dosi di eroina | cocaina e hashish

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 24 gennaio 2021) Continua la lotta della Polizia di Stato allo spaccio di sostanze stupefacenti nella Capitale: nell’ultima settimana 14 sono iarrestati, dei quali 2 in un’unica operazione dagli agenti della Sezione Volanti e altri 4 in un’altra circostanza; 1 da quelli del commissariato Porta Maggiore; 2 da quelli del commissariato Borgo; 4 da quelli del VI Distretto Casilino ed 1 dal II Distretto San Lorenzo; 356 i grammi di droga sequestrati traed; 3330 gli euro confiscati ed 1 pistola a salve, con relativo munizionamento (35 cartucce a salve), priva di tappo rosso. Esposizione, Porta Maggiore, Borgo, Torre Angela, Tor Bella Monaca, San Basilio e San Lorenzo le zone in cui sono avvenute le operazioni di Polizia. In particolare, i poliziotti della I Sezione Volanti, intervenuti in un palazzo, in zona ...