di Alessandro Malpelo "Fino a poco prima dell'emergenza Coronavirus, ogni anno si eseguivano in Italia circa 25mila interventi di chirurgia in soggetti con obesità. Gli italiani in sovrappeso sono 25 ...

Buone abitudini contro la miopia a tutte le età

"La miopia – ha scritto Paolo Nucci, Ordinario di Oftalmologia all’Università Statale di Milano – è il disturbo della vista più comune, si verifica quando la luce non converge correttamente sulla reti ...

Come si corregge la post-obesità?

Il forte dimagrimento dopo la chirurgia bariatrica crea la necessità fisica e psicologica di ’sistemare’ il corpo ...

