Calciomercato Juventus, Solskjaer ammette: “Non è contento, vuole giocare di più” (Di domenica 24 gennaio 2021) Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa, presentando la sfida di oggi contro il Liverpool in FA Cup, parlando anche del centrocampista olandese Donny van de Beek. “Ovviamente non è contento, vuole giocare di più ma sta lavorando molto bene“, ha ammesso il tecnico norvegese, come riportato da Calciomercato.it. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, individuato l'erede di Chiellini: le cifre dell'affare Van de Beek, prima del suo passaggio allo United, fu accostato proprio alla Juventus, la quale fu molto interessata a lui nella sessione estiva di Calciomercato del 2019. Dall’Ajax nella stessa finestra arrivò Matthijs de Ligt, suo compagno quando i Lancieri eliminarono i bianconeri dalla ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Ole Gunnar, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa, presentando la sfida di oggi contro il Liverpool in FA Cup, parlando anche del centrocampista olandese Donny van de Beek. “Ovviamente non èdi più ma sta lavorando molto bene“, ha ammesso il tecnico norvegese, come riportato da.it. LEGGI ANCHE:, individuato l'erede di Chiellini: le cifre dell'affare Van de Beek, prima del suo passaggio allo United, fu accostato proprio alla, la quale fu molto interessata a lui nella sessione estiva didel 2019. Dall’Ajax nella stessa finestra arrivò Matthijs de Ligt, suo compagno quando i Lancieri eliminarono i bianconeri dalla ...

