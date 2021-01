Antonio Ciontoli “On Air” con Selvaggia (Di domenica 24 gennaio 2021) «Non è stata fatta giustizia. Perché mia moglie e i miei figli sono innocenti. Sono vittime del mio comportamento.»Antonio Ciontoli torna in televisione dopo la molto discussa partecipazione a “Storie Maledette” con Franca Leosini, e lo fa per mezzo e voce del megafono offertogli da Selvaggia Lucarelli su “Nove TV”, intervistatrice della trasmissione “L’ultima parola”. Una intervista preceduta da un collegamento su Radio Capital, che sembra esser stato perlopiù il pulpito da cui lanciare l’anatema contro il “processo parallelo” come lo chiama più volte Lucarelli, processo che sarebbe stato secondo la giudice di “Ballando con le stelle” :«di una violenza inaudita.» Si scaglia Lucarelli contro alcune tramissioni che a suo parere avrebbero restituito una visione dell’omicidio tesa alla costruzione di scenari diversi dalla realtà. E dai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 gennaio 2021) «Non è stata fatta giustizia. Perché mia moglie e i miei figli sono innocenti. Sono vittime del mio comportamento.»torna in televisione dopo la molto discussa partecipazione a “Storie Maledette” con Franca Leosini, e lo fa per mezzo e voce del megafono offertogli daLucarelli su “Nove TV”, intervistatrice della trasmissione “L’ultima parola”. Una intervista preceduta da un collegamento su Radio Capital, che sembra esser stato perlopiù il pulpito da cui lanciare l’anatema contro il “processo parallelo” come lo chiama più volte Lucarelli, processo che sarebbe stato secondo la giudice di “Ballando con le stelle” :«di una violenza inaudita.» Si scaglia Lucarelli contro alcune tramissioni che a suo parere avrebbero restituito una visione dell’omicidio tesa alla costruzione di scenari diversi dalla realtà. E dai ...

