Vaccini, Arcuri: dal 15 febbraio le prime consegne di AstraZeneca, Pfizer? Pronta la diffida | Bruxelles convoca una riunione sui ritardi (Di sabato 23 gennaio 2021) 'Non mancano le dosi, ma le siringhe di precisione' . A denunciarlo sono i centri vaccinali di diverse Regioni italiane. Immediata la risposta del commissario Arcuri: 'Falso, abbiamo distribuito meno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 gennaio 2021) 'Non mancano le dosi, ma le siringhe di precisione' . A denunciarlo sono i centri vaccinali di diverse Regioni italiane. Immediata la risposta del commissario: 'Falso, abbiamo distribuito meno ...

Azione_it : 'Apprensione per i possibili ritardi sulla consegna dei vaccini. La strategia di Arcuri? 'Aspettare, un po' ansiosi… - RaiNews : La rabbia di Arcuri: 'Non mi fido più di Pfizer' - MediasetTgcom24 : Covid, Arcuri: taglio vaccini certezza,Pfizer inadempiente #domenicoarcuri - ddb231174 : @TgLa7 E cosa risolvi?????? Servono i vaccini non le cause legali. Anzi... licenziatevi e lasciate il posto ai capa… - Marinarossa80 : RT @DSantanche: Dopo che #Arcuri ci ha fregato con le costose siringhe inutili, salta fuori che a mancare non sono i #vaccini ma proprio le… -