Ultime Notizie Roma del 23-01-2021 ore 20:10 (Di sabato 23 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sabato 23 gennaio spazio di informazione oppure emergenza covid in apertura e la ministro speranza conferma in arancione 14 regioni Calabria Emilia Romagna e Veneto che si aggiungono ad Abruzzo Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Marche Piemonte Puglia Umbria Valle d’Aosta Sardegna in Lombardia sono già le 4 regioni Campania Basilicata Molise e Toscana oltre alla Provincia autonoma di Trento intanto viene reso noto dopo la conferma sui gravi errori che hanno bloccato la regione Lombardia nella zona rossa e associazioni di commercianti e gli imprenditori proporranno una class action contro i responsabili per i danni subiti il PD della Lombardia Din un errore della regione che ha portato il territorio in zona rossa riguarda i guariti non considerati come tali quindi ... Leggi su romadailynews (Di sabato 23 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sabato 23 gennaio spazio di informazione oppure emergenza covid in apertura e la ministro speranza conferma in arancione 14 regioni Calabria Emiliagna e Veneto che si aggiungono ad Abruzzo Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Marche Piemonte Puglia Umbria Valle d’Aosta Sardegna in Lombardia sono già le 4 regioni Campania Basilicata Molise e Toscana oltre alla Provincia autonoma di Trento intanto viene reso noto dopo la conferma sui gravi errori che hanno bloccato la regione Lombardia nella zona rossa e associazioni di commercianti e gli imprenditori proporranno una class action contro i responsabili per i danni subiti il PD della Lombardia Din un errore della regione che ha portato il territorio in zona rossa riguarda i guariti non considerati come tali quindi ...

RobertoBurioni : Ultime (buone) notizie da Israele. Incrociamo le dita. (scusate se non traduco) @segal_eran - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Oltre 2,1 milioni di morti nel mondo. Hong Kong, 2 giorni di lockdown per migliaia di c… - Agenzia_Ansa : #Covid, 13.331 casi nelle ultime 24 ore. Tasso di positività cala al 4,6% #ANSA - GFucci58 : RT @fanpage: Calano i ricoveri, anche quelli in terapia intensiva #23gennaio - junews24com : Convocati Juve per il Bologna: c'è una novità importante per Pirlo - -