Snowboardcross oggi | orario | tv | programma | streaming Coppa del Mondo Chiesa in Valmalenco

(Di sabato 23 gennaio 2021) Primo appuntamento stagionale per ladeldi. L’esordio arriva in terra italiana:si disputano le finali in quel diin. Il Bel Paese sogna in grande con le sue stelle: da Lorenzo Sommariva a Raffaella Brutto, passando per Michela Moioli e Omar Visintin. Andiamo a scoprire ildelle gare odierne e come seguirle in TV.Sabato 23 gennaio Ore 13.30 fase finale maschile e femminile Diretta TV su Rai Sport + HD Direttasu Eurosport Player Diretta scritta su OA Sport Foto: Lapresse

