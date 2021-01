Roma | si innervosisce mentre è in fila alle Poste | «Basta! Questa è una rapina» | ma poi aspetta i Carabinieri per farsi arrestare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 23 gennaio 2021) Scene davvero surreali – non sono mancati anche attimi di panico data la situazione – quelli vissuti ieri dagli utenti in attesadavanti alla Metro Laurentina. E’ qui che un uomo, in maniera molto goffa c’è da dire, ha tentato di compiere una. Leggi anche: Si improvvisa ladra acrobata per fare un dispetto all’ex fidanzato: ma cade nel vuoto e si rompe il femore Laurentina, inurla all’improvviso: «è una» L’uomo, 44 anni, con precedenti, in maniera molto goffa ha tentato di compiere una. Il soggetto, già notoforze dell’ordine per essere stato accusato più volte di furto in passato, è entrato nell’ufficio, si è lasciato misurare la temperatura, dopodiché ha ...