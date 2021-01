Roma in bolla a Trigoria: due positivi nello staff. El Shaarawy ritarda le visite (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma - La Roma è entrata in bolla a Trigoria. Dagli ultimi tamponi effettuati sono state riscontrate due positività : non si tratta di giocatori ma di componenti dello staff del club giallorosso. Le ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 gennaio 2021)- Laè entrata in. Dagli ultimi tamponi effettuati sono state riscontrate duetà : non si tratta di giocatori ma di componenti dellodel club giallorosso. Le ...

VoceGiallorossa : ? Due membri dello staff positivi al COVID-19: la Roma va in bolla #ASRoma #covid19 - forzaroma : #ASRoma, due positivi al Covid-19 nello staff: gruppo squadra in bolla a Trigoria - ReteSport : RT @AliprandiJacopo: ??Roma in bolla a #Trigoria: due componenti del club giallorosso (non giocatori) sono stati trovati positivi al Coronav… - sportli26181512 : #Roma in bolla a Trigoria: due positivi nello staff. El Shaarawy ritarda le visite: Due componenti dello staff gial… - AliprandiJacopo : ??Roma in bolla a #Trigoria: due componenti del club giallorosso (non giocatori) sono stati trovati positivi al Coro… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma bolla Roma in bolla a Trigoria: due positivi nello staff. El Shaarawy ritarda le visite Corriere dello Sport Due membri dello staff positivi al COVID-19: la Roma va in bolla

Due elementi dello staff della Roma sono risultati positivi al test per il COVID-19: lo riporta corrieredellosport.it che aggiunge che le due persone in questione sono entrate immediatamente ...

El Shaarawy, slittano le visite mediche. E la Roma entra in bolla a Trigoria: due positivi nello staff

Poi potrà finalmente firmare con la Roma. Intanto però la squadra giallorossa è entrata in bolla a Trigoria. Dagli ultimi tamponi effettuati sono state riscontrate due positività, non di giocatori ma ...

Due elementi dello staff della Roma sono risultati positivi al test per il COVID-19: lo riporta corrieredellosport.it che aggiunge che le due persone in questione sono entrate immediatamente ...Poi potrà finalmente firmare con la Roma. Intanto però la squadra giallorossa è entrata in bolla a Trigoria. Dagli ultimi tamponi effettuati sono state riscontrate due positività, non di giocatori ma ...