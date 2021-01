Nicola Giovanni Civetta | chi è il figlio di Asia Argento e Michele Civetta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ilmaschio disi chiama, ha 10 anni ed è il secondo dopo la primogenita Anna Lou, di 18 anni, avuta con il suo primo compagno Morgan. Il secondo, invece, è molto meno noto, anche e soprattutto per il fatto che è molto più piccolo. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui., come già detto, ha 10 anni ed è nato dalla relazione della nota attrice con il regista. Ciò nonostante, il rapporto dicon i due papà non è stato particolarmente idilliaco, o per lo meno è quello che dichiara l’attrice, la quale ha dichiarato ...