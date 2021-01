Milan-Atalanta, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020/2021 (Di sabato 23 gennaio 2021) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Milan-Atalanta, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Meazza i rossoneri vogliono confermarsi in testa alla classifica e dunque aggiudicarsi il titolo di campione d’Inverno. Occhio però agli orobici che dopo due pareggi di fila hanno bisogno di ingranare di nuovo la quinta. Calcio d’inizio alle ore 18 di sabato 23 gennaio. Milan-Atalanta sarà visibile su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Ile isu Skydi, match valido per la diciannovesima giornata di. Al Meazza i rossoneri vogliono confermarsi in testa alla classifica e dunque aggiudicarsi il titolo di campione d’Inverno. Occhio però agli orobici che dopo due pareggi di fila hanno bisogno di ingranare di nuovo la quinta. Calcio d’inizio alle ore 18 di sabato 23 gennaio.sarà visibile su SkyA con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.Face.

