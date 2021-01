La Base incontra Rousseau: le sedi digitali saranno la nostra forza (Di sabato 23 gennaio 2021) Di Erika Alessandrini portavoce del MoVimento 5 Stelle al Comune di Pescara Questo pomeriggio alle 15 arriva anche in Abruzzo la terza tappa di un percorso nuovo e inesplorato per la politica italiana, chiamato “La Base incontra Rousseau”. Migliaia di cittadini, attivisti e portavoce di ogni livello si uniscono per un obiettivo ambizioso: costruire, in un grande esperimento di intelligenza collettiva, le nostre sedi digitali. Nuovi spazi virtuali, accessibili dal web, che ci permetteranno di portare avanti la nostra attività politica, proporre le nostre idee alla cittadinanza, confrontarci democraticamente sui temi rilevanti per la vita del Paese. Le sedi digitali saranno un ulteriore punto di forza per il MoVimento ... Leggi su ilblogdellestelle (Di sabato 23 gennaio 2021) Di Erika Alessandrini portavoce del MoVimento 5 Stelle al Comune di Pescara Questo pomeriggio alle 15 arriva anche in Abruzzo la terza tappa di un percorso nuovo e inesplorato per la politica italiana, chiamato “La”. Migliaia di cittadini, attivisti e portavoce di ogni livello si uniscono per un obiettivo ambizioso: costruire, in un grande esperimento di intelligenza collettiva, le nostre. Nuovi spazi virtuali, accessibili dal web, che ci permetteranno di portare avanti laattività politica, proporre le nostre idee alla cittadinanza, confrontarci democraticamente sui temi rilevanti per la vita del Paese. Leun ulteriore punto diper il MoVimento ...

MarceVann : RT @Avv_Natalina: ?? “La base incontra #Rousseau” arriva telematicamente anche in #Calabria, domenica #25gennaio, ore 15:00. Questo è il li… - KrInMovimento : ?? “La base incontra #Rousseau” arriva telematicamente anche in #Calabria, domenica #25gennaio, ore 15:00. Questo è… - Avv_Natalina : ?? “La base incontra #Rousseau” arriva telematicamente anche in #Calabria, domenica #25gennaio, ore 15:00. Questo è… - ADeborahF : La Base incontra Rousseau: le sedi digitali saranno la nostra forza - JUREGRANDE : RT @il_Ghisa: La Base incontra Rousseau: le sedi digitali saranno la nostra forza -

