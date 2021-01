Highlights e gol Udinese-Inter 0-0: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 23 gennaio 2021) Il VIDEO degli Highlights di Udinese-Inter, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Alla Dacia Arena di Udine i ragazzi di Antonio Conte giocano ma non riescono a trovare il gol del vantaggio con i padroni di casa che bloccano ogni azione e portano via un punto fondamentale per la zona salvezza. L’Inter spreca un’occasione e si porta a -2 dal Milan. LE PAGELLE E I VOTI MARESCA AD ORIALI: “BISOGNA ACCETTARE QUANDO NON SI VINCE” TENSIONE ALTISSIMA NEL TUNNEL, CONTE IMBUFALITO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Ildeglidi, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di. Alla Dacia Arena di Udine i ragazzi di Antonio Conte giocano ma non riescono a trovare il gol del vantaggio con i padroni di casa che bloccano ogni azione e portano via un punto fondamentale per la zona salvezza. L’spreca un’occasione e si porta a -2 dal Milan. LE PAGELLE E I VOTI MARESCA AD ORIALI: “BISOGNA ACCETTARE QUANDO NON SI VINCE” TENSIONE ALTISSIMA NEL TUNNEL, CONTE IMBUFALITO SportFace.

