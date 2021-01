Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi vogliono abbandonare il programma (Di sabato 23 gennaio 2021) Stefania Orlando e Tommaso Zorzi vogliono abbandonare il “Grande Fratello Vip”, durante la puntata serale di lunedì prossimo. Lunedì scorso, durante la puntata serale del “Grande Fratello Vip”, ai Vipponi è stato comunicato che la finale di questa lunghissima edizione reality show non andrà in onda il prossimo 8 febbraio, ma qualche settimana più tardi L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 23 gennaio 2021)il “Vip”, durante la puntata serale di lunedì prossimo. Lunedì scorso, durante la puntata serale del “Vip”, ai Vipponi è stato comunicato che la finale di questa lunghissima edizione reality show non andrà in onda il prossimo 8 febbraio, ma qualche settimana più tardi L'articolo NewNotizie.it.

trash_italiano : #GFVIP, a sorpresa Venerdì entrerà un’ultima concorrente: Alda D'Eusanio - trash_italiano : Grande Fratello Vip: polemica sul web per una frase molto sospetta della regia su Tommaso Zorzi – VIDEO - matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - michvael : anche oggi mi sento di riportare la citazione del sommo croccantino: ‘quando cazz finisce stu grande fratello qua’ - DeniseSnowWhite : RT @_panfix_: VI SBLOCCO UN RICORDO: “Oppini,puoi chiamare ????????????” “Si...Tommaso è pronto” QUESTO ERA IL NOSTRO GRANDE FRATELLO! #tzvip… -