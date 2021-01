Gioia e commozione nel reparto, 20 bambini in poche ore: “Sono i figli del lockdown” (Di sabato 23 gennaio 2021) Decine di nuove nascite in poche ore, questo il dato straordinario registrato presso l’ospedale. La causa? Il covid. Quasi venti bambini in poco meno di due ore, questo lo strabiliante record dell’ospedale San Paolo di Savona. Un lavoro enorme per le infermiere del reparto di pediatria della struttura ligure, nascite inattese per numero, mai si sarebbe pensato, di questi tempi, di avere giornate come queste, in cui quasi 20 nascite si concentrano in pochissime ore della giornata, un dato incredibile se si pensa a quello che in genere succedeva negli ultimi anni. Li hanno ribattezzati i figli del lockdown. Nascono ad con sconcertante precisione se si considera il periodo di gestazione ed il fatto che quasi un anno fa iniziavamo tutti, a restare chiusi in casa per il ... Leggi su chenews (Di sabato 23 gennaio 2021) Decine di nuove nascite inore, questo il dato straordinario registrato presso l’ospedale. La causa? Il covid. Quasi ventiin poco meno di due ore, questo lo strabiliante record dell’ospedale San Paolo di Savona. Un lavoro enorme per le infermiere deldi pediatria della struttura ligure, nascite inattese per numero, mai si sarebbe pensato, di questi tempi, di avere giornate come queste, in cui quasi 20 nascite si concentrano in pochissime ore della giornata, un dato incredibile se si pensa a quello che in genere succedeva negli ultimi anni. Li hanno ribattezzati idel. Nascono ad con sconcertante precisione se si considera il periodo di gestazione ed il fatto che quasi un anno fa iniziavamo tutti, a restare chiusi in casa per il ...

dvrgrz : Una lacrima Di gioia Nasce una vita Il cuore si stringe dalla commozione UN miracolo Di vita Una emozione Per srmpre - tsmellony : @GiulianaCavall9 È dolcissimo. Un ragazzone vinto dalle lacrime di commozione. Non siamo abituati a tanta gioia e umanità. ?? - Assyrianspirit : Gioia, giubilo e commozione in studio. Ellallà. #LineaNotte #InaugurationDay - IMsurfing2u : RT @patriGiancotti: ' Sulla montagna sentiamo la gioia di vivere, la commozione di sentirsi buoni e il sollievo di dimenticare le miserie t… - MrWaqasAkram : RT @patriGiancotti: ' Sulla montagna sentiamo la gioia di vivere, la commozione di sentirsi buoni e il sollievo di dimenticare le miserie t… -

Ultime Notizie dalla rete : Gioia commozione Commozione e lacrime di gioia a Casalbeltrame per la Stanza degli Abbracci di Olmo tgvercelli.it Savona, le culle dell’ospedale sono piene: “Sono i figli del lockdown nazionale”

Savona, le culle dell’ospedale sono piene: “Sono i figli del lockdown nazionale” A Savona le culle dell’ospedale San Paolo sono piene: ben 19 nuovi nati in poche ore. Gioia e commozione nel reparto pi ...

Milik saluta Napoli: “Non mancherà mai il mio rispetto per quei colori e questa città”

Dopo quattro anni e con l’arrivo ufficiale all’Olympique Marsiglia, Milik ha deciso di salutare i suoi ex tifosi via social, con un video ...

Savona, le culle dell’ospedale sono piene: “Sono i figli del lockdown nazionale” A Savona le culle dell’ospedale San Paolo sono piene: ben 19 nuovi nati in poche ore. Gioia e commozione nel reparto pi ...Dopo quattro anni e con l’arrivo ufficiale all’Olympique Marsiglia, Milik ha deciso di salutare i suoi ex tifosi via social, con un video ...