Genoa, Sturaro saluta: “Non potrò lottare con voi per la salvezza. Cessione condivisa” (Di sabato 23 gennaio 2021) Stefano Sturaro saluta il Genoa per trasferirsi all'Hellas Verona. L'ex centrocampista della Juventus ha voluto salutare i tifosi Genoani prima del suo passaggio alla corte di Juric: "Per i prossimi mesi non potrò lottare insieme a voi Grifoni - dichiara il centrocampista sui propri social - . Sarà difficile ma è stata una decisione condivisa con la società e nata dalla consapevolezza che in questo momento era la cosa giusta da fare, nell’interesse mio e del Genoa".caption id="attachment 1083689" align="alignnone" width="1200" Sturaro Verona (Verona Instagram)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) Stefanoilper trasferirsi all'Hellas Verona. L'ex centrocampista della Juventus ha volutore i tifosini prima del suo passaggio alla corte di Juric: "Per i prossimi mesi noninsieme a voi Grifoni - dichiara il centrocampista sui propri social - . Sarà difficile ma è stata una decisionecon la società e nata dalla consapevolezza che in questo momento era la cosa giusta da fare, nell’interesse mio e del".caption id="attachment 1083689" align="alignnone" width="1200"Verona (Verona Instagram)/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Genoa, Sturaro saluta: 'Non potrò lottare con voi per la salvezza. Cessione condivisa' - - AranciaFootball : ???????? UFFICIALE: Stefano #Sturaro è un nuovo giocatore dell'#HellasVerona. Il centrocampista 27enne si trasferis… - andrea_BGO : @sturaro_stefano @GenoaCFC buona strada Stefano e arrivederci.. #genoa - UgoBaroni : RT @CorSport: #Verona, preso #Sturaro dal #Genoa: è ufficiale ?? - 1canalesport : Sturaro saluta i tifosi rossoblù: 'Sono a Verona, soluzione più giusta per me e per il Genoa' -