“Cattive stelle” | Francesca Michielin feat Vasco Brondi

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 23 gennaio 2021) Arriva su tutte le piattaforme digitali il brano di, collaborazione che si inserisce nel nuovo capitolo del progetto discografico "", in uscita nella settimana di Sanremo 2021 per Sony Music. Un disco in continua evoluzione che cresce e si arricchisce per raccontare la bellezza dell incontro, attraverso l'unione di artisti e amici di generi diversi, in un progetto collettivo anticipato dalle collaborazioni cone Fedez, quest'ultimo con cui salirà anche sul palco di Sanremo."", scritto dacone ...