Can Yaman: età, altezza, peso, fisico, origini, fidanzata e vita privata (Di sabato 23 gennaio 2021) Can Yaman ormai è 'uno di noi'. L'affascinante attore turco è sempre al centro delle attenzioni del pubblico italiano, in modo particolare quello femminile. E che si sia anche 'ambientato' nel nostro paese lo confermano i numerosi gossip e notizie su di lui che arrivano con frequenza quotidiana. Una su tutte? il presunto flirt con Diletta Leotta. Si sta trovando proprio a suo agio quini in Italia, verrebbe da dire. Il fascino non è certo l'unica dote del futuro ospite turco del mondo Mediaset. Can Yaman ha seguito le orme del padre, di origini albanesi, diventando un avvocato oltre che un bravo attore. Si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Yeditepe, nel 2012. La mamma è una professoressa di lettere e anche per questo ha sempre ottenuto esiti più che positivi durante i suoi studi ad Istanbul. Can si occupa persino di ...

