Biathlon oggi: orario, programma, tv, streaming, startlist mass start femminile e staffetta maschile Anterselva (Di sabato 23 gennaio 2021) Sabato 23 gennaio: la Coppa del Mondo 2020-2021 in Italia, ad Anterselva, sta tenendo la settima tappa. oggi si disputeranno la mass start 12.5 km femminile alle ore 13.10 con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, e la staffetta 4×7.5 km maschile alle ore 15.05, con l'Italia composta da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Thomas Bormolini e Dominik Windisch. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player, RaiPlay ed Eurovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell'evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con gli orari della Coppa del Mondo 2020-2021 di ...

