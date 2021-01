A Quiet Place 2 | Paramount Pictures posticipa la data di uscita del sequel

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo la recente notizia del rinvio del film The King's Man, anchedecide dire la sua ultima produzione: A2. La nuova pellicola di seguito di A- Un posto tranquillo, non vedrà la luce secondo quanto previsto dalle dichiarazioni precedenti. "A2" è statoto: ecco le ultime novità Il film di John Krasinski non farà piùad aprile, ma l'attesocon Emily Blunt è stato spostato, per la terza volta, a causa dell'emergenza sanitaria,ndo il suo ufficiale debutto il 17 settembre del 2021. Deadline ha riportato in un articolo apposito, quali altri film dovrebbero uscire a metà ...