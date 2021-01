Vaccini | AstraZeneca | prime consegne in UE saranno inferiori al previsto

(Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ancor prima di ricevere l’autorizzazione dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA),ha affermato che leiniziali all’Unione europea del vaccino contro la Covid-19minori del. L’azienda biofarmaceutica britannica, che sta sviluppando il vaccino con l’Università di Oxford, ha detto che i volumi iniziali nonquelli previsti a causa di un problema tecnico nella produzione. “I volumi inizialia quanto originariamentea causa della riduzione dei rendimenti in un sito di produzione all’interno della nostra catena di fornitura europea”, ha reso noto un portavoce dell’azienda, senza fornire ulteriori dettagli. “Forniremo decine di milioni di dosi a febbraio e marzo ...

La7tv : #piazzapulita Vaccini, Antonella #Viola: 'Facciamo delle licenze con Pfizer e Moderna e produciamoli noi. Se passia… - Agenzia_Ansa : AstraZeneca: prime consegne all'Ue inferiori al previsto. Arcuri: domani l'incontro con l'avvocatura sul ricorso ve… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Sudafrica pagherà 2,5 volte in più dell'#Ue per i #vaccini di Oxford-AstraZeneca #ANSA - GianniVezzani1 : RT @DiDimiero: Dopo la 'sola' rifilata dalla casa farmaceutica Pfizer, che ha ridotto sensibilmente il conferimento del previsto numero di… - DiDimiero : Dopo la 'sola' rifilata dalla casa farmaceutica Pfizer, che ha ridotto sensibilmente il conferimento del previsto n… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini AstraZeneca

La casa farmaceutica Pfizer non sta consegnando puntualmente le dosi di vaccino anti Covid, come previsto da contratto. I ritardi nelle consegne hanno causato disagi alla campagna vaccinale, alcune re ...Dall'8 febbraio somministrazioni, 'colpa ritardi consegna dosi'. In regione sono 71.446 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.673 ricoverati ...