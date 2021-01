Uomini e Donne, Matteo in lacrime: Sophie fa una confessione che lascia a bocca aperta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Brutte notizie per Matteo Ranieri, 27enne genovese che è il corteggiatore più amato del trono rosa. Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, infatti, Sophie Codegoni è apparsa più confusa che mai, e soprattutto ha deluso moltissimo Matteo, che non è riuscito a trattenere le lacrime. I due, infatti, in settimana sono usciti insieme e l’esterna è andata benissimo, al punto che i due hanno spento le telecamere e si sono baciati. Tuttavia una volta in studio Sophie ha ammesso di aver pensato molto all’altro corteggiatore, Giorgio Di Bonaventura, con cui di recente ha avuto una furibonda litigata. Tra il pubblico è sceso il gelo, visto che con questa dichiarazione la tronista ha sminuito notevolmente quanto successo con il Ranieri; nemmeno un bacio – il loro ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 22 gennaio 2021) Brutte notizie perRanieri, 27enne genovese che è il corteggiatore più amato del trono rosa. Nel corso dell’ultima registrazione di, infatti,Codegoni è apparsa più confusa che mai, e soprattutto ha deluso moltissimo, che non è riuscito a trattenere le. I due, infatti, in settimana sono usciti insieme e l’esterna è andata benissimo, al punto che i due hanno spento le telecamere e si sono baciati. Tuttavia una volta in studioha ammesso di aver pensato molto all’altro corteggiatore, Giorgio Di Bonaventura, con cui di recente ha avuto una furibonda litigata. Tra il pubblico è sceso il gelo, visto che con questa dichiarazione la tronista ha sminuito notevolmente quanto successo con il Ranieri; nemmeno un bacio – il loro ...

