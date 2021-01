Tutti ormai abbiamo sentito parlare di realtà virtuale almeno una volta nella vita

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il termine viene introdotto già tra il 1930 e 1940 nel racconto “The Pygmalion’s Spectacles” scritto da Stanley G. Weinbaum in cui il protagonista entra in un mondo nuovo, fatto di personaggi di diverse, semplicemente indossando degli occhiali.La sua diffusione e realizzazione è avvenuta solo dopo molti anni in ambiti diversi e importanti, come l’ambito medico. La sua vera grande espansione ed evoluzione, però, avviene nel mondo dei giochi online, dai videogiochi alle slot machine, rendendo l’esperienza degli utenti molto più immersiva e reale. L’ambienteviene generato da strumenti tecnologici con l’obiettivo di creare nuovi luoghi da esplorare e con l’idea di replicare la, dal punto di vista sensoriale, fedelmente, per poter compiere al suo interno vere e proprie azioni. Per questo la sua entrata nel ...