TikTok, bimba morta a Palermo: Garante privacy blocca gli utenti di cui non sia stata verificata l'età (Di sabato 23 gennaio 2021) Stop a tutti gli utenti la cui età è impossibile da verificare. Dopo la tragedia della bimba di 10 anni morta a Palermo per una terribile sfida social, il Garante per la protezione dei... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 23 gennaio 2021) Stop a tutti glila cui età è impossibile da verificare. Dopo la tragedia delladi 10 anniper una terribile sfida social, ilper la protezione dei...

Agenzia_Ansa : Garante della privacy dispone il blocco di #TikTok dopo il caso della bimba di Palermo #ANSA - MediasetTgcom24 : Si strangola durante una sfida estrema su TikTok: morte cerebrale per una bimba di 10 anni #tiktok… - Agenzia_Ansa : Prova estrema sui social, morte cerebrale per bimba. Si è legata la cintura alla gola per partecipare su #TikTok, u… - luciabruno113 : RT @Agenzia_Ansa: Garante della privacy dispone il blocco di #TikTok dopo il caso della bimba di Palermo #ANSA - ladamadellago1 : Cristo santo ! una bimba di 10 anni si è tolta la vita. #TikTok -