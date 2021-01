Strega, che sorpresa: Viola in campo dall’inizio contro il Torino (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – A 325 giorni di distanza dall’ultima volta, Nicolas Viola torna titolare in una gara di campionato. Il centrocampista giallorosso – escluso l’intermezzo della gara di coppa Italia contro l’Empoli – mancava all’appuntamento dal 3 marzo 2020, ovvero dalla trasferta di Perugia dello scorso anno, nel girone di ritorno del campionato di serie B. Da quel momento in poi il reggino è andato incontro a diversi guai fisici che ne hanno pregiudicato il reintegro anche dopo il lockdown e in questo avvio di stagione. Inzaghi ha scelto lui per sostituire Schiattarella, alle prese con il Covid. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – A 325 giorni di distanza dall’ultima volta, Nicolastorna titolare in una gara di campionato. Il centrocampista giallorosso – escluso l’intermezzo della gara di coppa Italial’Empoli – mancava all’appuntamento dal 3 marzo 2020, ovvero dalla trasferta di Perugia dello scorso anno, nel girone di ritorno del campionato di serie B. Da quel momento in poi il reggino è andato ina diversi guai fisici che ne hanno pregiudicato il reintegro anche dopo il lockdown e in questo avvio di stagione. Inzaghi ha scelto lui per sostituire Schiattarella, alle prese con il Covid. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

