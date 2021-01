Snowboardcross, Coppa del Mondo 2021: l’Italia parte col piede giusto a Chiesa in Valmalenco. Cinque azzurri accedono alla fase finale nella gara degli uomini (Di venerdì 22 gennaio 2021) l’Italia inizia col piede giusto questo lungo weekend di Snowboardcross che si sta svolgendo a Chiesa in Valmalenco. Nelle qualificazioni maschili per la prima delle due tappe di Coppa del Mondo 2021 di specialità che si terranno in questi tre giorni, sono stati ben Cinque gli azzurri in grado di strappare il pass per la prossima fase. Spicca, ovviamente, la prova di Omar Visintin, il quale ha stampato il terzo tempo assoluto. Meglio di lui hanno saputo fare solo il canadese Eliot Grondin e il francese Merlin Surget. Si sono qualificati per la fase a eliminazione diretta anche Lorenzo Sommariva, Devin Castello, Filippo Ferrari e Michele Godino. Il Bel Paese, nelle gare ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021)inizia colquesto lungo weekend diche si sta svolgendo ain. Nelle qualificazioni maschili per la prima delle due tappe dideldi specialità che si terranno in questi tre giorni, sono stati bengliin grado di strappare il pass per la prossima. Spicca, ovviamente, la prova di Omar Visintin, il quale ha stampato il terzo tempo assoluto. Meglio di lui hanno saputo fare solo il canadese Eliot Grondin e il francese Merlin Surget. Si sono qualificati per laa eliminazione diretta anche Lorenzo Sommariva, Devin Castello, Filippo Ferrari e Michele Godino. Il Bel Paese, nelle gare ...

Oggi le qualificazioni per le prime due gare della Coppa del Mondo di snowboard cross, ecco cosa ci ha detto la detentrice della sfera di cristallo. E anche Raffaella Brutto ...

