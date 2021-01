Samsung: per i notebook pronti display OLED a 90 Hz da 14 pollici (Di venerdì 22 gennaio 2021) Samsung ha recentemente annunciato la messa a punto di un display OLED da 14 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz per i notebook A Marzo 2021 dovrebbe cominciare la produzione di pannelli OLED a 90 Hz per notebook, per conto di Samsung. Il nuovo display da 14 pollici del colosso sudcoreano soddisferà senza dubbio le diverse esigenze dei consumatori, che si sono create negli ultimi tempi. Basta pensare alla crescita esponenziale del lavoro da remoto, della didattica online, dello streaming e anche dei videogiochi. L’azienda nutre grandi aspettative sul nuovo display, e spera che sarà accolto nel migliore dei modi dagli utenti. Questo renderà le immagini con un colore e un contrasto ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 22 gennaio 2021)ha recentemente annunciato la messa a punto di unda 14con frequenza di aggiornamento a 90 Hz per iA Marzo 2021 dovrebbe cominciare la produzione di pannellia 90 Hz per, per conto di. Il nuovoda 14del colosso sudcoreano soddisferà senza dubbio le diverse esigenze dei consumatori, che si sono create negli ultimi tempi. Basta pensare alla crescita esponenziale del lavoro da remoto, della didattica online, dello streaming e anche dei videogiochi. L’azienda nutre grandi aspettative sul nuovo, e spera che sarà accolto nel migliore dei modi dagli utenti. Questo renderà le immagini con un colore e un contrasto ...

