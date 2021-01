Renzi contro la revoca ai Benetton: un motivo in più per tenerlo fuori dal governo (di A. Di Battista) (Di venerdì 22 gennaio 2021) La settimana scorsa è uscita una notizia sulla strage di Genova che avrebbe meritato maggior risalto ma che è passata in sordina nel bel mezzo della crisi di governo più infame che si ricordi. I pm che stanno indagando sul crollo del Ponte Morandi hanno ipotizzato un nuovo reato nei confronti dei vertici di ASPI, la società autostradale che fa capo alla famiglia Benetton. Si tratta della “rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”. È l’articolo 437 del Codice penale e prevede pene da 3 a 10 anni di carcere se la rimozione o l’omissione dei sistemi di sicurezza provochi disastri o infortuni. Dalla procura di Genova, insomma, ipotizzano che vi sia stato del dolo nel non aver sostituito i sensori di controllo e aver, dunque, pregiudicato il monitoraggio del ponte. È l’ennesimo reato che viene ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021) La settimana scorsa è uscita una notizia sulla strage di Genova che avrebbe meritato maggior risalto ma che è passata in sordina nel bel mezzo della crisi dipiù infame che si ricordi. I pm che stanno indagando sul crollo del Ponte Morandi hanno ipotizzato un nuovo reato nei confronti dei vertici di ASPI, la società autostradale che fa capo alla famiglia. Si tratta della “rimozione od omissione dolosa di cauteleinfortuni sul lavoro”. È l’articolo 437 del Codice penale e prevede pene da 3 a 10 anni di carcere se la rimozione o l’omissione dei sistemi di sicurezza provochi disastri o infortuni. Dalla procura di Genova, insomma, ipotizzano che vi sia stato del dolo nel non aver sostituito i sensori dillo e aver, dunque, pregiudicato il monitoraggio del ponte. È l’ennesimo reato che viene ...

