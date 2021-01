Recovery: Conte, ‘avanti confronto, è strada giusta’ (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – ‘Nei prossimi giorni si potranno definire tavoli di confronto per settori e missioni con i ministri direttamente interessati. L’interlocuzione continuerà, questa è la strada giusta”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, ai sindacati riuniti in videoconferenza sul Recovery plan. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – ‘Nei prossimi giorni si potranno definire tavoli diper settori e missioni con i ministri direttamente interessati. L’interlocuzione continuerà, questa è lagiusta”. Lo ha detto il premier Giuseppe, a quanto si apprende, ai sindacati riuniti in videoconferenza sulplan. L'articolo CalcioWeb.

borghi_claudio : Una delle balle più frequenti che girano ogni giorno in televisione è che 'abbiamo ottenuto la parte più grande del… - matteosalvinimi : Conte deve governare per il ciclo del Glucosio! Ecco chi sprecherà i 209 miliardi del Recovery Fund! - fattoquotidiano : Conte incontra i sindacati sul Recovery plan: “Grazie per il contributo dato in questi mesi. Ora rafforzare crescit… - SilentlyFlowers : RT @borghi_claudio: Una delle balle più frequenti che girano ogni giorno in televisione è che 'abbiamo ottenuto la parte più grande del rec… - infoitinterno : Conte incontra i sindacati sul Recovery plan: “Con vostro contributo lo cambieremo ancora per… -