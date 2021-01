Nomine Asl, indagati Zingaretti e l’assessore D’Amato. I pm: “abuso d’ufficio” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e l’assessore alla sanità Alessio D’Amato sono indagati con l’accusa di abuso d’ufficio, falsità commessa da pubblico ufficiale e rifiuto d’atti d’ufficio. Nell’inchiesta sono indagate altre sette persone con le stesse accuse. Nell’elenco in particolare figurano Andrea Tardiola, segretario della giunta della Regione Lazio e Renato Botti, all’epoca dei fatti responsabile della direzione della Salute della Regione Lazio. L’inchiesta avrebbe per oggetto alcune Nomine in posti chiave della sanità romana nel 2019. Il 12 agosto di quell’anno Antonio Aurigemma, consigliere regionale FdI, aveva presentato un’interrogazione per sapere per quale motivo al vertice di una Asl fosse stata nominata una persona che ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il presidente della regione Lazio Nicolaalla sanità Alessiosonocon l’accusa di, falsità commessa da pubblico ufficiale e rifiuto d’atti. Nell’inchiesta sono indagate altre sette persone con le stesse accuse. Nell’elenco in particolare figurano Andrea Tardiola, segretario della giunta della Regione Lazio e Renato Botti, all’epoca dei fatti responsabile della direzione della Salute della Regione Lazio. L’inchiesta avrebbe per oggetto alcunein posti chiave della sanità romana nel 2019. Il 12 agosto di quell’anno Antonio Aurigemma, consigliere regionale FdI, aveva presentato un’interrogazione per sapere per quale motivo al vertice di una Asl fosse stata nominata una persona che ...

Giorgiolaporta : #Zingaretti indagato per le nomine asl. Vedremo se i tg apriranno con lo stesso clamore dell’indagine su Fontana e… - fattoquotidiano : Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il suo assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, sono indagat… - repubblica : Nomine nelle Asl, indagati Zingaretti e l’assessore D’Amato. I pm: “Abuso d’ufficio” - mafberla : RT @Giorgiolaporta: #Zingaretti indagato per le nomine asl. Vedremo se i tg apriranno con lo stesso clamore dell’indagine su Fontana e se i… - RItalia_N : Scandalo nomine alla Asl: Nicola Zingaretti e il suo assessore alla Sanità indagati per abuso d’ufficio: -