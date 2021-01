Napoli, Di Lorenzo: «Non abbiamo limiti, difficile il post Supercoppa» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato dopo la sconfitta contro la Juventus: ecco le parole anche sul momento degli azzurri Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole. Supercoppa – «Sicuramente volevamo portare a casa un trofeo importante per noi, dispiace non averlo fatto ma dobbiamo guardare avanti subito. Domenica c’è un’altra gara importante. Il giorno dopo non è stato bello, ma guardiamo in avanti». Napoli DEBOLE NEI BIG MATCH – «Non sono d’accordo, abbiamo dimostrato contro squadre importanti che ci siamo, anche l’anno scorso in Coppa Italia con la Juventus. Ci serve continuità, facciamo partite buone e partite meno buone, ma stiamo facendo una buona stagione». SCUDETTO – «C’è tutto il girone ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Giovanni Di, difensore del, ha parlato dopo la sconfitta contro la Juventus: ecco le parole anche sul momento degli azzurri Giovanni Di, difensore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.– «Sicuramente volevamo portare a casa un trofeo importante per noi, dispiace non averlo fatto ma dobbiamo guardare avanti subito. Domenica c’è un’altra gara importante. Il giorno dopo non è stato bello, ma guardiamo in avanti».DEBOLE NEI BIG MATCH – «Non sono d’accordo,dimostrato contro squadre importanti che ci siamo, anche l’anno scorso in Coppa Italia con la Juventus. Ci serve continuità, facciamo partite buone e partite meno buone, ma stiamo facendo una buona stagione». SCUDETTO – «C’è tutto il girone ...

