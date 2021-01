Inter | Conte ci ripensa e corregge il tiro | ora i nerazzurri valgono la Juve

(Di venerdì 22 gennaio 2021) L’allenatore dell’Antonioora promuove la sua squadra e allarga la corsa scudetto a sette squadre per scaricare la pressione La vittoria di domenica sera contro lantus ha cambiato diametralmente l’umore in casa nerazzurra: l’crede sempre più fermamente nello scudetto. Antonioperò preferisce spegnere sul nascere ogni entusiasmo ed allarga la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : LIVE - Domani alle 18 c'è #UdineseInter: seguiamo la conferenza di mister Antonio Conte - Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterJuventus! #FORZAINTER ???? - DiMarzio : #UdineseInter, la conferenza stampa di Antonio #Conte - infoitsport : LIVE TMW - Inter, Conte: 'Match duro, preparato nel migliore dei modi' - infoitsport : LIVE TMW - Inter, Conte: 'Juve? Non mi accontento. Arriva il derby, ma priorità alla Serie A' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha analizzato diverse situazioni in casa nerazzurra: “L’Inter deve lottare nel suo percorso per raggiungere lo scudetto. Se poi non lo fa, fa 90 ...C'è ancora margine per chiudere delle trattative importanti sul calciomercato. Dall'Inghilterra è arrivata una proposta che potrebbe piacere all'Inter ...