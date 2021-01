Flavio Insinna delusione, il campione cade sul più bello: dovrà riprovarci (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nuova appassionante puntata di L’Eredità, il noto programma condotto da Flavio Insinna: passo falso del campione Leonardo, dovrà riprovarci Fonte foto: webNon smette di tener compagnia e allietare la serata di tantissimi telespettatori, L’Eredità, la trasmissione dalla grande fama e dall’incredibile successo condotto su Rai 1 da Flavio Insinna: arriva il passo falso del neo campione, ecco cos’è successo. Quello guidato da Flavio è, come noto, un gioco avvincente che diverte il pubblico, impreziosito dalla presenza del conduttore, personaggio amatissimo che mette tutti d’accordo. Battute esilaranti, ma anche pathos e tensione, con i telespettatori ansiosi e speranzosi di assistere al percorso vincente dei ... Leggi su chenews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nuova appassionante puntata di L’Eredità, il noto programma condotto da: passo falso delLeonardo,Fonte foto: webNon smette di tener compagnia e allietare la serata di tantissimi telespettatori, L’Eredità, la trasmissione dalla grande fama e dall’incredibile successo condotto su Rai 1 da: arriva il passo falso del neo, ecco cos’è successo. Quello guidato daè, come noto, un gioco avvincente che diverte il pubblico, impreziosito dalla presenza del conduttore, personaggio amatissimo che mette tutti d’accordo. Battute esilaranti, ma anche pathos e tensione, con i telespettatori ansiosi e speranzosi di assistere al percorso vincente dei ...

