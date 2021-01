Black out challenge su Tik Tok: cos’è e che rischi ci sono (Di venerdì 22 gennaio 2021) I social network purtroppo sono spesso al centro delle cronache perché veicolo di messaggi di morte e intimazioni al suicidio o veicoli di diffusione di fenomeni di bullismo, che si ripercuotono ovviamente sulle vittime, ragazzi fragili, portati a gesti estremi. Ma a volte le sfide possono essere ridicole, viste dall’esterno, come la Black Out challenge su Tik Tok, ovvero una prova di resistenza a un soffocamento estremo. Segui Termometro Politico su Google News Il fatto di cronaca Una bambina di Palermo di soli 10 anni ha preso la cintura di un accappatoio e se l’è legata al collo, seguendo le indicazioni di questa fantomatica sfida sul social. Solo che le cose non sono andate come pensava e i genitori l’hanno trovata in bagno, priva di sensi, con il cuore fermo per asfissia ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 22 gennaio 2021) I social network purtroppospesso al centro delle cronache perché veicolo di messaggi di morte e intimazioni al suicidio o veicoli di diffusione di fenomeni di bullismo, che si ripercuotono ovviamente sulle vittime, ragazzi fragili, portati a gesti estremi. Ma a volte le sfide posessere ridicole, viste dall’esterno, come laOutsu Tik Tok, ovvero una prova di resistenza a un soffocamento estremo. Segui Termometro Politico su Google News Il fatto di cronaca Una bambina di Palermo di soli 10 anni ha preso la cintura di un accappatoio e se l’è legata al collo, seguendo le indicazioni di questa fantomatica sfida sul social. Solo che le cose nonandate come pensava e i genitori l’hanno trovata in bagno, priva di sensi, con il cuore fermo per asfissia ...

