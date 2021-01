A Masterchef va in scena un acceso battibecco tra Valeria e Monir: “Ma che c… vuoi da me?”. E lui chiede di cambiare posto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le simpatie e le antipatie, all’interno della Masterclass di Masterchef Italia, quest’anno sono decisamente evidenti. Ad esempio, tra Valeria e Monir, pur vicini di postazione, pare non scorrere buon sangue. Alla fine del suo turno agli assaggi dell’Invention Test di ieri sera – in cui i cuochi amatoriali erano chiamati a replicare una delle creazioni dell’ospite d’onore, il talentuoso e acclamato chef 22enne Flynn McGarry, fenomenale enfant prodige della cucina internazionale – Valeria è tornata al suo posto dove però si è acceso un battibecco con il collega. Che ha chiesto addirittura di cambiare postazione… Immagini concesse da Sky, Masterchef Italia va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le simpatie e le antipatie, all’interno della Masterclass diItalia, quest’anno sono decisamente evidenti. Ad esempio, tra, pur vicini di postazione, pare non scorrere buon sangue. Alla fine del suo turno agli assaggi dell’Invention Test di ieri sera – in cui i cuochi amatoriali erano chiamati a replicare una delle creazioni dell’ospite d’onore, il talentuoso e acclamato chef 22enne Flynn McGarry, fenomenale enfant prodige della cucina internazionale –è tornata al suodove però si èuncon il collega. Che ha chiesto addirittura dipostazione… Immagini concesse da Sky,Italia va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on ...

MasterChef 10: alziamo gli occhi al cielo

Le cose si mettono male a MasterChef: forse le aspettative dei giudici sono troppo alte – e lo sono state fin dal primo momento – o forse i concorrenti sono talmente convinti delle proprie possibilità ...

