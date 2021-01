Uomini e donne, per Gemma arriva il 45enne Gianluca: lei lo tiene con ‘riserva’ (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nelle puntata di oggi di Uomini e donne, per Gemma Galgani è arrivato un nuovo corteggiatore di 45 anni, Gianluca. La Galgani lo ha fatto rimanere con ‘riserva’, vista la recente batosta ricevuta da Maurizio Guerci il quale, anche oggi, ha ribadito di aver chiuso con lei. Ma cosa sappiamo del nuovo corteggiatore di Gemma? Gianluca vuole conquistare Gemma, ci riuscirà? Gianluca ha 45 anni ed è un imprenditore catanese. Curiosando un po’ sul web, abbiamo scoperto che il cavaliere si occupa principalmente di acquistare, ristrutturare e rivendere immobili. Non è mai stato sposato e come dichiarato dallo stesso nel filmato di presentazione, si reputa ‘sfortunato in amore’. Ama molto l’abbigliamento e gli piace andare a ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nelle puntata di oggi di, perGalgani èto un nuovo corteggiatore di 45 anni,. La Galgani lo ha fatto rimanere con, vista la recente batosta ricevuta da Maurizio Guerci il quale, anche oggi, ha ribadito di aver chiuso con lei. Ma cosa sappiamo del nuovo corteggiatore divuole conquistare, ci riuscirà?ha 45 anni ed è un imprenditore catanese. Curiosando un po’ sul web, abbiamo scoperto che il cavaliere si occupa principalmente di acquistare, ristrutturare e rivendere immobili. Non è mai stato sposato e come dichiarato dallo stesso nel filmato di presentazione, si reputa ‘sfortunato in amore’. Ama molto l’abbigliamento e gli piace andare a ...

Avvenire_Nei : Chi c'è nella squadra di #Biden: tante donne e l'eredità di Obama - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - bloomjdb : RT @francesca_0607: @bloomjdb e Uomini e Donne non dimenticarti di questo - Robs74150232 : Ma quest'anno ad amici si predilige la scrittura? Sembra un mix tra c'è posta per te, gfvip, temptation, uomini e donne #Amici20 #Amici2020 -