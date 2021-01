Uomini e Donne 21 gennaio: anticipazioni Trono Over e Trono Classico (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nuova puntata di Uomini e Donne, nuovi colpi di scena. Oggi, giovedì 21 gennaio, la trasmissione di Maria De Filippi dedicherà, secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, ampio spazio a Gemma Galgani, sempre più al centro dell’attenzione. La dama torinese, infatti, dovrà fare i conti con la decisione di Maurizio. Nelle puntate precedenti il cavaliere ha condiviso la sua scelta di interrompere la conoscenza con la donna. Tra i motivi della decisione, secondo Gemma, ci sarebbe un’altra donna con cui Maurizio si vede da qualche settimana. Ipotesi smentita però dal cavaliere. Gemma intanto avrà l’occasione di conoscere un altro uomo, sceso appositamente per lei. La torinese deciderà di tenerlo, ma ‘con riserva’. Avrà bisogno di una chiacchierata più prolungata per decidere se intraprendere con il nuovo cavaliere una ... Leggi su italiasera (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nuova puntata di, nuovi colpi di scena. Oggi, giovedì 21, la trasmissione di Maria De Filippi dedicherà, secondo ledel Vicolo delle News, ampio spazio a Gemma Galgani, sempre più al centro dell’attenzione. La dama torinese, infatti, dovrà fare i conti con la decisione di Maurizio. Nelle puntate precedenti il cavaliere ha condiviso la sua scelta di interrompere la conoscenza con la donna. Tra i motivi della decisione, secondo Gemma, ci sarebbe un’altra donna con cui Maurizio si vede da qualche settimana. Ipotesi smentita però dal cavaliere. Gemma intanto avrà l’occasione di conoscere un altro uomo, sceso appositamente per lei. La torinese deciderà di tenerlo, ma ‘con riserva’. Avrà bisogno di una chiacchierata più prolungata per decidere se intraprendere con il nuovo cavaliere una ...

