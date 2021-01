Torniamo a parlare di Roma. E facciamo le primarie (di Monica Cirinnà) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Passati, più o meno, i giorni caldi della crisi di governo, si torna a parlare delle elezioni di Roma. Non si parla, però, di Roma. L’ho detto tante volte e ne sono ancora convinta: a Roma serve un’alleanza larga che parta dalla sinistra, dai movimenti civici, dai quartieri, dalle periferie e arrivi, certo, anche all’area liberaldemocratica. E servono le primarie, per prima cosa. Quell’area si costruisce con un percorso vero, fatto di dialogo con le persone, di incontri nei territori, di conoscenza profonda delle bellezze, ormai appannate, e dei tanti mali di questa città martoriata. Le primarie sono parte ed epilogo di quel percorso. Non un modo per sfuggire alla responsabilità nella scelta del candidato o della candidata, ma un modo per condividere quella responsabilità creando ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Passati, più o meno, i giorni caldi della crisi di governo, si torna adelle elezioni di. Non si parla, però, di. L’ho detto tante volte e ne sono ancora convinta: aserve un’alleanza larga che parta dalla sinistra, dai movimenti civici, dai quartieri, dalle periferie e arrivi, certo, anche all’area liberaldemocratica. E servono le, per prima cosa. Quell’area si costruisce con un percorso vero, fatto di dialogo con le persone, di incontri nei territori, di conoscenza profonda delle bellezze, ormai appannate, e dei tanti mali di questa città martoriata. Lesono parte ed epilogo di quel percorso. Non un modo per sfuggire alla responsabilità nella scelta del candidato o della candidata, ma un modo per condividere quella responsabilità creando ...

